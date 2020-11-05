Казань, , 10:37 — REGNUM В ночное время суток в Татарии разрешили работать придорожным предприятиям общественного питания. Соответствующее постановление 5 ноября подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

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В документе говорится, что в объектах дорожного сервиса, расположенных за пределами населенных пунктов, разрешается оказывать услуги общественного питания.

ИА REGNUM напоминает, с 31 октября в Татарии запретили проводить развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания в с 23:00 до 6:00. За это время в Казани выявили 3,4 тыс. нарушений в заведениях, которые были открыты, несмотря на запрет.

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