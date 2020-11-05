Токио, , 10:35 — REGNUM По итогам октября 2020 года японские автодилеры реализовали 221 487 экземпляров автомобилей (без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см), что на 34,5% меньше, чем в октябре прошлого года. Об этом сообщает Японская ассоциация автодилеров (JADA).

По данным JADA, всего с января по октябрь 2020 года в Японии было куплено 2 049 096 новых автомобилей. Это на 15,4% меньше, чем год назад за аналогичный период.

Первое место по продажам машин среди автокомпаний в стране заняла Toyota. Продажи автомобилей этой марки в октябре составили 123 027 единиц. Таким образом, реализация машин автопроизводителя выросла на 44% по сравнению с прошлым годом.

На втором месте разместился бренд Honda с показателем 26 483 проданных автомобиля. Здесь рост продаж техники точно такой же, как и у Toyota (+44%). На третьем месте разместились машины компании Nissan. За месяц японские автолюбители приобрели 15 763 таких авто (+13,5%).

Напомним, по данным Японской ассоциации автодилеров, в сентябре нынешнего года на авторынке Японии был продан 52 371 автомобиль (без учета мини-каров с объемом мотора до 660 куб. см) — на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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