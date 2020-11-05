Чебоксары, , 10:28 — REGNUM В рамках дела о банкротстве чувашского банка ООО «Бизнес для бизнеса» нашли дополнительные средства для расчёта с кредиторами первой очереди. После новых выплат будет удовлетворено почти 22,4% от суммы их требований, сообщает государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

АСВ опубликовало информацию о порядке и сроках проведения расчетов с кредиторами банка. Согласно представленным данным, расчёты с кредиторами первой очереди «в размере 1,03% суммы неудовлетворенных требований будут осуществляться в период с 12 ноября 2020 года по 12 февраля 2021 года путём безналичного перечисления».

«После осуществления указанных расчётов процент удовлетворения требований кредиторов первой очереди, включённых в реестр, составит 22,39% суммы установленных требований», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, КБ ООО «Бизнес для Бизнеса» признан банкротом решением Арбитражного суда Чувашии от 2 ноября 2015 года. Функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

Решением Арбитражного суда Чувашии судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего банком назначено на 6 апреля 2021 года.

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