Челябинск, , 10:23 — REGNUM В Челябинской области таможенники задержали партию контрафактной туалетной воды. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Операцию провела мобильная группа в Троицком районе. Общая стоимость более 1000 нелегальной парфюмерии составила 1,7 млн рублей. Грузовой автомобиль был задержан уже после пересечения границы. Машина следовала в Екатеринбург.

В ходе досмотра таможенники обнаружили контрафактную туалетную воду известных брендов и немаркированные духи. С момента введения с 1 октября запрета на ввоз в Россию немаркированных туалетной воды и духов это первое такое задержание в Челябинской области. А позднее был задержан ещё один грузовик с немаркированной парфюмерной продукцией.