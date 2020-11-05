Берлин, , 09:51 — REGNUM Немецкая компания Porsche готовится в 2021 году обновить свою модельную линейку шестью новыми авто. Об этом сообщает CarsWeek.ru.

По данным журналистов, пользователь одного из профильных форумов с помощью декодера VIN номеров рассекретил, какие автоновинки будут представлены в следующем году.

Если верить этой информации, то в компании намерены модернизировать автомобили из семейства Taycan. Также ожидается премьера универсала Taycan Cross Turismo с электромотором. При этом модель получит четыре различные версии. Среди них: базовый вариант с приводом 4×4 и три версии под названиями 4S, Turbo и Turbo S, которые получат систему полного привода.

В будущем году должны представить 400-сильную модель 718 Boxster 25 Year Edition. Это авто производители приурочат к 25-летнему юбилею модели. Создана машина будет на основе комплектации GTS 4.0.

Судя по всему обновится и Porsche 911 серии 992. В 2021 году могут появиться две модификаций GT3 и GT3 Touring.

Ранее компания Porsche представила модель Panamera в версии Turbo S E-Hybrid. Под капотом новинки специалисты предприятия разместили гибридный силовой агрегат, который включает в себя четырёхлитровый двигатель внутреннего сгорания твин-турбо V8 Porsche мощностью 563 л. с. и электромотор производительностью 134 л. с.

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