Ульяновск, , 09:40 — REGNUM В Ленинском районе Ульяновска после вмешательства прокуратуры на местном ресурсонабжающем предприятии была погашена задолженность по зарплате перед сотней работников. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Нарушение было выявлено надзорным ведомстве в УМУП «Городской теплосервис». По данным прокуратуры, в сентябре 2020 года администрацией предприятия не принимались надлежащие меры к своевременной оплате труда 100 работников, в результате образовалось более 1,3 млн рублей задолженности по зарплате.

Директору организации внесено представление, в суд направлены соответствующие заявления. В прокуратуре отмечают, что в настоящее время работникам зарплата выплачена в полном объёме.

Всего с начала года надзорным ведомством по итогам проверок трудового законодательства возбуждено 469 административных и пять уголовных дел, погашено 126,5 млн рублей долгов по заработной плате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Инзенском районе Ульяновской области на муниципальном «Водоканале» погасили долги по зарплате после вмешательства прокуратуры: по данным ведомства, за июнь-август 2020 года было накоплено около 1 млн рублей задолженности перед 25 работниками.

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