Тольятти, Самарская область, , 09:31 — REGNUM Единый корпоративный отпуск в 2021 году на АвтоВАЗе, согласно проекту приказа руководства компании, будет разбит на три части. Об этом сообщается на официальной странице профсоюзной организации АвтоВАЗа.

«Подписан приказ «О работе с 11 января по 28 февраля 2021 году», согласованный с профсоюзным комитетом 29 октября. В соответствии с данным приказом в период с 11 января по 28 февраля 2021 г. сохраняется действующее начало/окончание рабочих смен и обеденных перерывов», — говорится в сообщении профсоюза.

При этом отпуск будет разбит на три части: c 4 по 7 мая, с 26 июля по 15 августа и с 28 по 30 декабря.

Кроме того, с 1 января 2021 года АвтоВАЗ планирует ввести неполную четырёхдневную рабочую неделю, которая продлится полгода. При этом линия, на которой выпускаются модели Largus, XRAY, Logan и Sandero, будет функционировать в режиме полной рабочей недели.

В свою очередь в пресс-службе завода подчеркнули, что введение неполной рабочей недели является вынужденной превентивной мерой для сохранения коллектива и рабочих мест в условиях ожидаемого негативного развития ситуации на автомобильном рынке в следующем году.

Напомним, в октябре 2020 года в России было реализовано автомобилей Lada на 22,5% больше, чем в октябре 2019 года. Всего в прошлом месяце в РФ было куплено 37 030 машин компании (включая Lada Niva). Таким образом, в октябре был установлен абсолютный рекорд по количеству проданных машин Lada за период начиная с октября 2014 года, когда в стране было реализовано 37 788 авто марки.

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