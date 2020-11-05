Сеул, , 09:27 — REGNUM В сентябре 2020 года профицит платёжного баланса Южной Кореи составил $10,21 млрд, что на 31,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, это лучший показатель с сентября 2018 года. Известно, что профицит сохраняется на протяжении пяти месяцев подряд.

Профицит товарного баланса Южной Кореи составил $12,02 млрд, что на $3,32 млрд больше, чем в сентябре прошлого года. Экспорт товаров из страны составил $49,85 млрд, а импорт — $37,83 млрд.

Дефицит в сфере услуг составил $2,04 млрд, а в сфере туризма — $430 млн. Суммарный профицит платёжного баланса (с января по сентябрь) составил $43,4 млрд.

Платежный баланс — это таблица соответствия внешних доходов и расходов, в которой зафиксированы все валютные поступления, полученные данной страной от других государств, а также все средства, выплаченные страной другим странам в течение определенного периода.