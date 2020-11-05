Москва, , 09:23 — REGNUM Зафиксированное падение потребительских расходов граждан России в своём телеграм-канале прокомментировал доктор экономических наук Никита Кричевский. По его словам, то, что худшую с мая 2020 года динамику продемонстрировали расходы на непродовольственные товары (-5% год к году) и сектор услуг (-32%), тогда как траты на продовольствие выросли на 3,1%, а на лекарства и медицинские товары — на 34,3%, говорит о близкой COVID-панике.

Наличные Дарья Антонова © ИА REGNUM

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»Народ склонен запасаться продуктами, поскольку отношение к властным обещаниям за века не меняется: раз клянутся не вводить карантин, значит, точно введут. Народ ставит крест на мечтах о восстановлении потребительского спроса: тратить деньги на ширпотреб или на удовольствия (чревоугодие) он не собирается. В остальном же у нас всё хорошо, а дальше будет ещё лучше», — иронизирует эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что по состоянию на 1 октября сумма наличных на руках у граждан и в кассах российских предприятий превысила 12 триллионов рублей, увеличившись за год на рекордные 28,3%, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. По его словам, денежный агрегат М0, отражающий сумму наличных денег вне банковской системы, достиг 12,1 триллиона рублей.