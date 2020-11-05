Москва, , 09:13 — REGNUM В октябре 2020 года в России средняя стоимость легкового авто на вторичном рынке составила 606,2 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Такой результат на 0,6% больше, чем в сентябре текущего года, когда средняя цена подержанной машины равнялась 602,6 тыс. рублей.

В итоге рост цен на вторичном рынке страны сохраняется с начала осени. Так, в сентябре он составил 0,4%, а в предыдущие два месяца средняя стоимость машины на вторичном рынке демонстрировала отрицательную динамику. В августе средняя цена ушла в «минус» на 0,6%, а в июле — на 0,4%.

При сравнении текущей средней стоимости на подержанные авто с той, что была в октябре прошлого года, отмечается некоторое снижение — с 607,2 тыс. рублей до 606,2 тыс. рублей, то есть на 0,2%.

Напомним, по итогам января — сентября 2020 года самые высокие средние цены на машины в России были зафиксированы в сегменте люксовых автомобилей. Их средняя цена на начало осени нынешнего года составила 7,6 млн рублей.

Читайте также: Средний размер автокредита в РФ вырос на 11,5%