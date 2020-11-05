Москва, , 08:56 — REGNUM В Москве с 2010 года проведено более миллиона закупок почти на трлн триллионов рублей. За 10 лет удалось сэкономить более 1 трлн рублей, сообщается на портале мэра столицы.

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Экономия городского бюджета произошла благодаря повышению прозрачности процедур, участию множества поставщиков и конкуренции на торгах. Ежегодно Москва организует порядка 100 тыс. закупок на сумму около 800 млрд рублей.

До 2010 года в госзакупках участвовали в основном только юрлиц и крупные компании. В 2020 году торги стали открыты для всех: до 80% поставщиков — представители малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане.

Как сообщало ИА REGNUM, госучреждение Москвы «Информационный город» объявило открытый конкурс на развитие и единой информсистемы торгов Москвы в 2020—2022 гг.

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