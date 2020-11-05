Ульяновск, , 08:56 — REGNUM Ульяновск получит федеральные средства на расчистку русла реки Свияги, о чём ранее просил губернатор Сергей Морозов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве природы и цикличной экономики.

Экологическая реабилитация Свияги будет проводиться по федеральной программе «Сохранение уникальных водных объектов». В региональном министерстве отмечают, что глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов поручил Центррегионводхозу «организовать разработку проекта расчистки реки и провести сами работы».

По данным властей, разработка проектной документации по расчистке реки начнётся в 2021 году (первая очередь), непосредственно к самим работам приступят в 2022 году. Планируется расчистка трёх участков: от Вырыпаевки до набережной госуниверситета, от части набережной УлГУ и ТЭЦ-1, от территории ТЭЦ-1 до поселков Дачный, Сельдь и Мостовая. На данные цели будут выделены федеральные средства.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным, говоря о планах по строительству мостов, поднял вопрос расчистки русла реки Свияга. По словам главы региона, этот вопрос «мы своими силами решить пока не можем». Глава региона попросил оказать федеральную поддержку.

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В июле 2020 года в регионе заявили, что разработан план экологической реабилитации реки Свияга в Ульяновске. За счёт федерального бюджета планируется расчистить 27 км, предварительно затраты оценены в 400 млн рублей. В сентябре был составлен акт, подтверждающий необходимость проведения работ по расчистке и спрямлению русла реки Свияги на территории Ульяновска.

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