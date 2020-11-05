Москва, , 08:54 — REGNUM В октябре 2020 года дилеры американской компании Ford в РФ продали 1647 легких коммерческих автомобилей Transit — на 57% больше, чем в октябре прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба «Соллерс Форд».

Всего же с января по октябрь нынешнего года продажи Transit в стране составили 10 463 экземпляра. Это на 7,6% больше уровня продаж за аналогичный период прошлого года. Таких результатов компании удалось достичь несмотря на то, что завод «Соллерс Форд» в Елабуге с 1 июля по 5 октября текущего года работал четыре дня в неделю.

Стоит отметить, что на сегодняшний день модельный ряд специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает более 140 различных модификаций специального и социального назначения. Все модификации Ford Transit комплектуются турбированными дизельными движком объёмом 2,2 л и производительностью от 125 до 155 л. с.

Напомним, в сентябре нынешнего года компания Ford в России продала 1569 легких коммерческих автомобилей Transit, что на 11,4% больше, чем в сентябре прошлого года.

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