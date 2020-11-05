Пермь, , 08:34 — REGNUM Пермскому краю предоставлена отсрочка по погашению федеральной задолженности перед РФ. Министерства финансов России и региона заключат допсоглашение об изменении графика возврата задолженности, сообщает пресс-центр Законодательного собрания Прикамья.

В ноябре Заксобрание рассмотрит проект закона, по которому край получит отсрочку по погашению задолженности перед Федерацией до 2029 года с уменьшением суммы погашения в 2020—2024 годах. Высвободившиеся средства планируется направить на предотвращение экономических последствий пандемии и инвестпроекты.

Согласно законопроекту, в 2020 году сумма погашения составит 0 рублей вместо запланированных ранее 836,7 млн рублей, в 2021—2024 годах — по 418,3 млн рублей ежегодно, в 2025—2029 годах — 1,17 млрд рублей ежегодно.

В 2020 году высвободившиеся 836,7 млн рублей потратят на мероприятия по предотвращению экономических последствий пандемии, а также профилактику и устранение последствий новой коронавирусной инфекции, а в 2021—2024 годах (по 418,3 млн ежегодно) — на вложение в объекты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов.

Стоит отметить, в 2015—2017 годах Пермский край получил федеральные средства на погашение дефицита в размере 11,5 млрд рублей. На 1 января 2020 года остаток задолженности регионального бюджета перед федеральным составил 7,5 млрд рублей.

Напомним, в октябре 2020 года Заксобрание Прикамья приняло в первом чтении проект бюджета региона на ближайшую трехлетку. Планируется, что доходы в 2021 году составят 154,1 млрд рублей, а расходы — 172,3 млрд рублей. Дефицит бюджета по сравнению с первоначальным бюджетом 2020 года увеличится в 1,7 раза и составит 18,1 млрд рублей. Это 14,7% к объему доходов краевого бюджета без учета безвозмездных поступлений.

В качестве источников погашения дефицита краевая власть предусмотрела кредиты коммерческих банков. На 1 октября 2020 года долг перед федеральным бюджетом составлял 11,8%, а долгов перед комменческими банками не имелось.