Москва, , 08:34 — REGNUM С января по сентябрь 2020 года самой продаваемой моделью, оснащённой дизельным двигателем, у российских дилеров стал Volkswagen Tiguan. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего за отчётный период Volkswagen Tiguan приобрели 5 тыс. российских автолюбителей.

На втором месте в рейтинге самых популярных в РФ автомобилей с дизельным агрегатом оказалась японская модель Toyota Land Cruiser Prado. Это авто предпочли 4,4 тыс. автолюбителей. Тройку лидеров замыкает Renault Duster с результатом 4,3 тыс. единиц.

Далее в списке идёт BMW X5 (4,2 тыс. ед.). Замыкает пятерку лидеров вседорожник Mitsubishi Pajero Sport (3,8 тыс. ед.).

Напомним, по итогам первых трёх кварталов текущего года продажи новых автомобилей с дизельным агрегатом в России составили 80 тыс. единиц — это 7,8% от общего объема всех проданных легковых машин в стране.

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