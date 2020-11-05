Барнаул, , 08:17 — REGNUM Представители фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) по просьбе предпринимателей разработали и внесли на рассмотрение парламента законопроект о снижении налога, взимаемого при упрощённой системе налогообложения (УСН). Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель депутатского объединения Александр Молотов, речь идёт о снижении ставки с шести до 3% для предпринимателей, уплачивающих налог с доходов, и с 15 до 7,5% для предпринимателей уплачивающих его с доходов минус расходы￼.

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«Будучи реалистами, мы предусмотрели такое снижение для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в отраслях, входящих в установленный Правительством РФ перечень отраслей, пострадавших от коронавируса, а также для розницы и сферы услуг, которые больше всего пострадают от отмены с 1 января 2021 года единого налога на вменённый доход (ЕНВД)», — пояснил парламентарий.

Вместе с тем, Александр Молотов и его коллеги отдают себе отчёт, что ведение подобных налоговых льгот приведёт к определённым выпадающим доходам краевого бюджета.

«Но — вот парадокс — их невведение также приведёт к выпадающим доходам бюджета, поскольку многие предприниматели по причине тяжелой экономической ситуации и падения потребительского спроса в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а также отменой ЕНВД вынуждены будут либо начать уклоняться от уплаты налогов, либо вообще закроются.

Поэтому, считаем, что в такой ситуации нужна политическая воля краевой исполнительной власти, которая должна принять решение, что для неё важнее — оказать реальную￼ поддержку предпринимателям (о которой они сами сейчас очень просят) либо опять сделать вид, что ничего не происходит, и дальше продолжать гордиться своим «сбалансированным» бюджетом￼», — пояснил Александр Молотов.

По его словам сейчас очень важна позиция самих предпринимателей: если они выступят единым фронтом и сами потребуют от властей принятия законопроекта, разработанного эсерами, шансы на прохождение его в АКЗС резко возрастут.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за мировой эпидемии коронавируса почти всю весну 2020 г. регионы РФ находились на самоизоляции, многие предприятия закрылись. Президент и правительство реализуют несколько пакетов антикризисных мер, направленных на поддержку граждан, экономики и бизнеса.