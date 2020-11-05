Москва, , 08:11 — REGNUM Торги по нефти 4 ноября завершились ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 2,74%, до $41,19. C 2 ноября цена повысилась на 13,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефтетрейдеры пока игнорируют то, что Байдену осталось набрать шесть голосов, чтобы стать президентом США. Они больше опираются на ожидания, что организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и союзники во главе с Россией откажутся от повышения добычи нефти с января 2021 года.

Цена торгуется выше $40 за баррель, но новые блокировки из-за коронавируса могут ограничить рост цен на нефть.

Сегодня, 5 ноября, на торгах в Азии цена на Brent снизилась на 1,68%, до $40,50 за баррель. На рынке наблюдает коррекция после трехдневного роста.

Участники рынка ждут итогов президентских выборов в США. Покупателям желательно пройти сопротивление $41,80 до выходных, а то от продавцов можно опять ожидать агрессивных продаж.

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