Москва, , 08:12 — REGNUM С января по сентябрь 2020 года в России новых машин с дизельным мотором было продано 80 тыс. экземпляров, что составляет 7,8% от общего объёма продаж автомобилей на рынке страны. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

При этом год назад на их долю приходилось 8,3% от всех проданных авто.

По данным журналистов, снижение доли продаж дизельных легковых машин во много произошло из-за того, что их реализация упала сильнее (-18%), чем реализация на всем рынке новых легковушек (-13,5%).

Наиболее популярными машинами с «дизелем» по итогам первых девяти месяцев нынешнего года стали модели компании BMW. Их российским дилерам удалось продать в количестве около 21 тыс. единиц. Это более 25% всех реализованных в стране машин с дизельным мотором.

На втором место в этом рейтинге находятся дизельные авто бренда Mercedes. Они разошлись тиражом в 10 тыс. единиц. Тройку лидеров замыкает марка Toyota (9,5 тыс. ед.).

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились Volkswagen (8 тыс. ед.) и Mitsubishi (5 тыс. ед.).

Напомним, в октябре текущего года на выставке сельхозтехники «Белагро-2020» в Белоруссии был представлен УАЗ-3151, оснащённый новым четырёхцилиндровым турбированным 140-сильным дизелем MMZ-4TDI от Минского моторного завода.

Читайте также: Citroen C5 Aircross с дизельным мотором подорожал в России