Москва, , 08:07 — REGNUM Рубль 3 ноября подорожал к доллару на фоне резкого роста цен на нефть и фиксации прибыли по длинным позициям в долларе перед выходным 4 ноября, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

Торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 1,50%, до 79,34 руб., евро/рубль — на 0,94%, до 92,89, фунт/рубль — на 0,63%, до 103,32 руб.

4 ноября рубль на глобальном рынке Форекс еще отыграл потери у иностранных валют. Внимание трейдеров было полностью приковано к выборам в США.

Борьба между кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом и действующим президентом Дональдом Трампом оказалась более напряженной, чем ожидалось.

Несмотря на лидирующие позиции Байдена, который пугал ужесточением санкций против России, рубль укрепился по итогам дня.

По последним данным Fox News, Байден опережает Трампа, набирая 264 голоса членов коллегии выборщиков из необходимых 270, при 214 голосах у Трампа. Осталось пять штатов с подсчитанными голосами. В четырех штатах лидирует Трамп, но ему не хватает двух голосов до 270.

Команда Дональда Трампа подала иски в суды ряда штатов. Иски поданы в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании с той мотивировкой, что там отсутствует доступ к отслеживанию подсчета голосов. Также штаб Трампа требует пересчета голосов в штате Висконсин.

Скорее всего, Трамп будет оспаривать результаты голосования в Верховном суде, как в 2000 году это сделал Буш-младший, лишив президентства Эла Гора. Сейчас очень многое зависит от потока новостей. Длительный подсчет голосов вызовет социальные волнения и может спровоцировать беспорядки в США.

Сегодня, 5 ноября, на торгах в Азии основные валюты показывают смешанную динамику против доллара США. Можно уже точно сказать, что рублевые пары открылись резким снижением примерно на 2%.

В паре доллар/рубль поддержка находится на уровне 77,10 руб. Если после снижения курс доллара удержится до конца недели ниже 78,70, то на следующей неделе его укрепление продолжится до 75,50.

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