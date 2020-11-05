Чебоксары, , 07:29 — REGNUM В Чувашии подан иск о банкротстве в отношении птицефабрики в Урмарском районе. Соответствующее заявление зарегистрировано в Арбитражном суде республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

С заявлением в суд вышло управление Федеральной налоговой службы по Чувашии, ответчиком является ОАО «Племенная птицефабрика «Урмарская». Налоговики требуют признать предприятие банкротом, заявленная сумма исковых требований — 3 878 599 рублей 45 копеек.

Иск зарегистрирован в суде 3 ноября. Дело пока не принято в производство, детали иска неизвестны.

По данным ЕГРЮЛ, ОАО «Племенная птицефабрика «Урмарская» (ОАО «ППФ «Урмарская») зарегистрировано в Урмарском районе в 2009 году, тогда учредителем выступило министерство имущественных и земельных отношений Чувашии. Уставный капитал предприятия составляет 85 569 940 рублей.