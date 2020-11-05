Санкт-Петербург, , 07:13 — REGNUM В арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил банкротный иск. Ответчиком выступает ОАО «444 военно-картографическая фабрика». Исковое заявление пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

По данным базы арбитража, заявителем является межрайонная инспекция ФНС №8 по Санкт-Петербургу. Сумма заявленного долга — 16 176 182,13 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, фабрика учреждена в июне 2009 года. Учредителем выступало Министерство обороны России. Уставный капитал общества — 297,68 млн рублей.