Санкт-Петербург, 5 ноября 2020, 07:13 — REGNUM В арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступил банкротный иск. Ответчиком выступает ОАО «444 военно-картографическая фабрика». Исковое заявление пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.
По данным базы арбитража, заявителем является межрайонная инспекция ФНС №8 по Санкт-Петербургу. Сумма заявленного долга — 16 176 182,13 рубля.
По данным ЕГРЮЛ, фабрика учреждена в июне 2009 года. Учредителем выступало Министерство обороны России. Уставный капитал общества — 297,68 млн рублей.
Шесть лет назад фабрику уже пытались обанкротить, но арбитраж в январе 2014 года вернул Владимиру Рябову соответствующий иск. Претензии гражданин обосновал тем, что фабрика «не исполняет его требование о выплате заработной платы в размере 1 515 000 рублей во исполнение определения Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Для справки: ОАО было исполнителем крупного госконтракта другой «дочки» Минобороны РФ — АО «Звезда».