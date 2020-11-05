Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 07:04 — REGNUM На Ямале в судебном порядке будет разбираться уголовное дело о картельном сговоре, с извлечением дохода на сумму более 87 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

В ограничении конкуренции обвиняются руководители восьми строительных фирм — ООО «РСК «Респект», ООО «Строительная компания «Доминант», ООО «СтройАльп», ООО «РегионТехСтрой», ООО «Северстрой», ООО «Велес», ООО «Валенсия», ООО «РСК-БрикС».

Установлено, что с января по декабрь 2018 года руководители вышеуказанных строительных организаций, работающих в ямальском городе Ноябрьске, разработали преступную схему, заключив устное соглашение.

Они принимали участие в электронных аукционах на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах города Ноябрьска на официальном сайте НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО». Было устно определено, что понижение максимальной контрактной цены мог выполнять только тот участник электронного конкурса, за которым закреплен преступным сговором объект капитального ремонта, выставленный на торги, а остальные участники картеля создавали видимость своего участия в аукционе. Таким образом каждый из участников сговора получил по определённому ему объёкту, при этом исключался конкурентный способ определения подрядной организации. В результате сговора общий доход восьми компаний составил более 87 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.