Владивосток, , 04:55 — REGNUM В Приморье с начала года более 3,5 тыс. человек оформили дальневосточную ипотеку — кредитная ставка снижена до 0,7% годовых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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На конец сентября льготный кредит в крае оформили более 3,5 тыс. приморцев на общую сумму 13,4 млрд рублей.

Ставка по кредиту, при условии оплаты единовременной комиссии в банке ДОМ. РФ, составляет 0,7%, в ВТБ — 1%.

Кредиты в рамках программы «Дальневосточная ипотека» выдают 11 банков.

Напомним, кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» предоставляются молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом не более 35 лет (включительно), и участникам программы «Дальневосточный гектар». Основные условия кредита: процентная ставка — 2% годовых, для сотрудников бюджетной сферы — 1,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае 1700 семей воспользовались возможностью улучшить свои жилищные условия с помощью дальневосточной ипотеки.