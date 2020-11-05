Энгельс, Саратовская область, , 04:01 — REGNUM В арбитраж Саратовской области поступил банкротный иск к мебельной фабрике, которая работает на рынке региона уже более 85 лет. Иск к ЗАО «Энгельсская мебельная фабрика» пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иск к фабрике в Саратовской области

Исковое заявление подано инспекцией ФНС №7 по Саратовской области 3 ноября 2020 года. Сумма долга, послужившая основанием для обращения в суд, — 12 418 084,89 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, фабрика с адресом, идентичным адресу ответчика, работает в Энгельсе более 85 лет. Юрлицо учреждено в 2002 году, на предприятии работают более 100 человек. На сайте компании уточняется, что она специализируется на выпуске мебели для кухни.