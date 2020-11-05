Урумчи, Китай, , 04:00 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая передал в общей сложности 343 млрд кВт/ч электроэнергии другим регионам страны с 2010 года, включая 80 млрд кВт/ч, выработанной благодаря новой энергетике, сообщает 4 ноября агентство Синьхуа.

За прошедшие 10 лет Электросетевая компания Китая вложила 136,8 млрд юаней (около $20,4 млрд) в строительство четырех линий передачи электроэнергии в Синьцзяне для того, чтобы передавать выработанное в Синьцзяне электричество 19 другим регионом Китая уровня провинции, сообщили в компании State Grid Xinjiang Electric Power Co., Ltd.

Первый канал передачи был запущен в эксплуатацию 3 ноября 2010 года, с тех пор объем передаваемой электроэнергии в год в Синьцзяне вырос с 3 млрд кВт/ч до 100 млрд кВт/ч, отметили в компании.

Синьцзян богат энергоресурсами, включая ветровую и солнечную энергии и может похвастаться переизбытком вырабатываемой энергии, которая направляется в другие регионы страны.

Кроме того, строительство каналов передачи электроэнергии стимулировало развитие тепловой энергетики, ветроэнергетики и фотоэлектрической энергетики в регионе. Общая установленная мощность Синьцзяна была увеличена с 14,07 млн кВт в 2010 году до нынешних 96,2 млн кВт.