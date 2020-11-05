Пекин, , 03:50 — REGNUM Общий объем инвестиций Китая в образования в 2019 году достиг 5 трлн юаней (около $748,8 млрд), сообщает 4 ноября агентство Синьхуа.

Впервые за все время была покорена отметка в 5 млрд. Данный показатель был на 8,74% больше, чем в 2019 году, когда было потрачено 4,6 трлн юаней, сообщили в Министерстве образования КНР.

Правительственные затраты на образование превысили 4 трлн юаней, что на 8,25% больше, чем годом ранее, сообщили в министерстве, добавив, что данный показатель составил 4,04% от ВВП страны.

Правительственные затраты на образовании сохраняются на уровне более 4% ВВП страны уже восемь лет подряд с 2012 года, если верить официальной статистике Китая.