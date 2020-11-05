Москва, , 03:46 — REGNUM Стали известны некоторые подробности финансового состояния банка «Жилкредит», признанного банкротом в конце октября 2020 года. В ходе инвентаризации была выявлена недостача имущества на более чем 35 млн рублей, а также установлено, что многомиллионные долги по выданным кредитам невозможны к взысканию. По результатам инвентаризации временный управляющий пришёл к выводу, что имущества банка недостаточно для расчётов с кредиторами и был выбран более длительный путь ликвидации — через банкротство, передаёт ИА REGNUM.

В материалах банкротного дела уточняется, что сумма признанных ликвидатором требований кредиторов превышает стоимость имущества банка на 53,818 млн рублей. Помимо этого, у банка есть текущая задолженность в размере 10,162 млн рублей, которая возникла «в результате осуществления процедуры принудительной ликвидации кредитной организации». С учётом текущего платежа «финансовая дыра» составляет 63,98 млн рублей.

В ходе инвентаризации, в частности, было выявлено, что из 13 кредитов, выданных пяти юрлицам на сумму 234,283 млн рублей к взысканию невозможна вся сумма. Так в отношении четырёх компаний введена процедура банкротства, а одно получило пролонгацию по срокам уплаты.

«С учётом финансового состояния должников — юридических лиц ссудная задолженность на общую сумму 234 283 тыс. рублей является нереальной ко взысканию», — отметил управляющий в своём отчёте.

В течение одного года в отношении «Жилкредита» продлится конкурсное производство, в рамках которого продолжат поиск имущества.

Напомним, лицензии банк лишили 19 июля 2019 года, когда он был на 420-м месте по размеру активов в РФ. Его единственным акционером была Анна Рибицкая.