Пекин, , 03:44 — REGNUM Китайская государственная инженерно-строительная корпорация, являющая ведущим инвестиционным и строительным гигантом страны, обеспечила рост операционной выручки на 10,5% в годовом исчислении за первые три квартала, сообщает агентство Синьхуа.

Рост оказался на 4,3 процентных пункта выше, чем за первую половину 2020 года, сообщили в государственной компании. Операционная выручка составила почти 1,08 трлн юаней (около $160,73 млрд) за первые девять месяцев года, говорится в заявлении компании.

Чистая прибыль акционеров компании за аналогичный период составила 31,14 млрд юаней, перевернув негативный тренд предыдущих периодов и прибавив 3,9% в годовом исчислении.

За первые три квартала компания подписала новых контрактов на 2,23 трлн юаней, что на 9,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее.