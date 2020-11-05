Хайкоу, Китай, , 03:37 — REGNUM Объем импорта и экспорта услуг в провинции Хайнань на юге Китая достиг 2,49 млрд юаней (около $372 млн) в сентябре, что на 31,43% больше в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

По данным провинциального департамента коммерции, относительно августа рост составил 137,65%. Объем импорта и экспорта в сфере торговли услугами в провинции превысил 12,83 млрд юаней за первые три квартала года.

Развивающиеся сектора в сфере торговли услуг, которые включают в себя страхование, финансы, телекоммуникации, бизнес, культуру и развлечения, обслуживание и ремонт, а также роялти в сфере интеллектуальной собственности, зафиксировали положительный рост за первые три квартала, заняв 52,3% от его общего объема в провинции.