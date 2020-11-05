Гонконг, Китай, , 03:05 — REGNUM Общий объем розничных продаж Гонконга в сентябре составил 26,1 млрд гонконгских долларов (около $3,36 млрд), что на 12,9% меньше, чем за аналогичный месяца 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Департамента переписи населения и статистики правительства специального административного района (САР) Гонконг, после учета эффекта изменения цен за тот же период, объем совокупных розничных продаж упал на 13,4% в годовом исчислении.

Объем продаж продуктов питания, алкогольных напитков и табака упал на 11.1%. Продажи ювелирных изделий, наручных и настенных часов, а также ценных подарков обрушились на 25,7%, в то время как продажи электронной продукции и прочих потребительских товаров длительного пользования, нигде более не классифицированных, рухнули на 38,7%.

С другой стороны, объем продаж ширпотреба в супермаркетах вырос на 3,8%, продажи ширпотреба в промтоварных магазинах выросли на 5,5% в объеме, в то время продажи потребительских товаров нигде более не классифицированных, выросли на 16,7%.