Пекин, , 02:53 — REGNUM Китай представил план развития индустрии транспорта на новых источниках энергии на 2021−2035 годы, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно плану, представленном Госсоветом КНР, перед Китаем стоит пять стратегических задач — улучшение мощностей в области технологических инноваций, создание промышленных экосистем нового типа, развитие промышленной интеграции и развития, совершенствование инфраструктурных систем, а также углубление открытости и сотрудничества.

Конкретные цели включат в себя снижение среднего потребления энергии нового пассажирского электротранспорта до 12 кВт/ч на 100 км и повышение доли продаж транспорта на новых источниках энергии до 20% к 2025 году.

К 2035 году полностью электрические автомобили, вероятно, возглавят тренд продаж среди вновь проданных автомобилей, в то время как доля их использования в перевозках по стране будет значительно повышена. На Китай сейчас приходится 55% мировых продаж такого рода транспорта.