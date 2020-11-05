Пекин, , 02:36 — REGNUM Китай намерен продвигать инновационные возможности своих предприятий и укреплять доминирующую роль предприятий в области инноваций, говорится в предложениях по развитию страны, текст которых был опубликован ЦК Компартии Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Соответствующий документ представляет собой предложения партийного руководства по разработке 14-го пятилетнего плана (2021−2025) социально-экономического развития страны и долгосрочных задач до 2035 года. Он был принят на пятом пленарном заседании Центрального комитета КПК 19-го созыва, которое завершилось 29 октября.

Предложения подчеркивают важность сотрудничества в области инноваций между промышленностью, университетами и исследовательскими институтами. Они также подталкивают предприятия возглавить лидерство в области внедрения инноваций, принимая участия в крупных национальных научно-технических проектах.