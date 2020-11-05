5 ноября 2020 | Время чтения 34 мин

Все регионы России в течение последних лет ведут активную работу по продвижению семейных ценностей. Не отстает и ПФО. На этом фоне практически по всей стране рождаемость всё падает и падает. Попытки поддержать семьи с детьми пока не увенчались успехом в виде роста числа жителей. Но, может, нужно немного подождать, и региональные меры поддержки заработают в том направлении, на которое рассчитывают власти?

Елена Зорина, , 15:03 — REGNUM Приволжский федеральный округ является вторым по численности населения округом в России, в регионах проживает около 39 млн человек. На протяжении нескольких последних лет в округе наблюдается сокращение числа жителей. Прирост численности населения округа фиксировался в период с 1980 по 1990 год, тогда население ПФО увеличилось более чем на 80 тыс. человек за десятилетие. Далее фиксировался только спад. Так, в 2015—2017 годах число жителей Поволжья сократилось более чем на 130 тыс. человек. Только за семь месяцев 2018 года численность населения округа рухнула еще более чем на 55 тыс. человек.

Зинаида Серебрякова. За завтраком. 1914

Причем во всех регионах Поволжья население сокращается не только за счет увеличения показателя смертности, параллельно происходит снижение рождаемости. По итогам января-августа 2020 года число умерших почти на 100 тыс. превысило число родившихся. Так, за восемь месяцев в Поволжье родился 177 831 ребенок, при этом 275 811 человек скончались. В крупных городах в редких семьях рождается больше двоих детей, даже национальные республики сдали позиции по росту рождаемости, численность новорожденных сокращается абсолютно везде.

Поволжье мало чем отличается от всей России, с начала года население страны уже сократилось на 347 тыс. человек. А год и так не самый легкий, пандемия коронавируса увеличивает риски еще большего снижения численности населения.

Федеральные и региональные власти уже давно пытаются решить демографические проблемы различными удачными и неудачными способами. Одной из систем решения проблем демографии традиционно считаются меры поддержки семей с детьми. ИА REGNUM пытается рассмотреть все меры, которые теоретически должны помочь жителям регионов в нелегком деле воспитания детей.

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Александр Дейнека. Мать. 1932

Татария

Татария — единственный регион округа, где регулярно фиксируется небольшой прирост численности населения. Здесь живут 39 164 семьи, которые воспитывают троих и более детей. Около 15 тыс. семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

Региональный материнский капитал в Татарии не предусмотрен, при этом существует выплата при рождении первого ребенка, размер которой составляет 200 тыс. рублей. Ее могут получить семьи, которые оформили социальную ипотеку при рождении ребенка.

Общие затраты бюджета республики в рамках системы образования, здравоохранения и фонда обязательного медицинского страхования на поддержку семей с детьми оценивались в прошлом году в 77 млрд рублей, или 21% от бюджета региона. Однако появилось любопытное новшество, теперь для получателей пособий установлен не только ценз по доходам — среднедушевой доход семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум, но также оценивается обеспеченность жильем — на каждого представителя малообеспеченной семьи не должно приходиться больше 23 кв. метров площади, если жилье не единственное, не более 40 кв. метров — при одной квартире или доме на семью.

Семьям, среднедушевой доход которых не превышает двукратного размера прожиточного минимума, ежемесячно выплачивается 9 373 рубля до момента, пока ребенку не исполнится год.

Ежемесячно малообеспеченные семьи в Татарии могут получать на каждого ребенка 321 рубль, одинокие матери — 849 рублей, при уклонении от уплаты алиментов одним из родителей на ребенка выплачивается 480 рублей ежемесячно, аналогичную сумму могут получать семьи военнослужащих по призыву.

В 2020 году семьи, воспитывающие трех и более детей и имеющие доход ниже прожиточного минимума освобождены от платы за детсад, бесплатно ходят в детский сад более 7 тыс. детей в Татарии. С января текущего года малообеспеченным семьям, где воспитываются пятеро и более детей, выплачивается пособие в размере разницы между среднедушевым доходом и прожиточным минимумом. Средний размер такого пособия составляет 4668 рублей ежемесячно, средства получают 627 семей. При рождении ребенка малообеспеченной семье предоставляется подарочный комплект для новорожденного.

Семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума выдается сертификат на лекарства на сумму 10 тыс. рублей в год на детей до трех лет.

Многодетные семьи получают субсидии на оплату услуг ЖКХ в размере 30% от общего расхода на коммунальные услуги, ежемесячные субсидии на проезд для детей, а также средства на приобретение лекарств для детей до 6 лет. Также многодетным семьям предоставляется возможность получить земельный участок.

Особые меры поддержки предусмотрены при рождении ребенка в семье, проживающей на селе. Так, если женщина в возрасте до 25 лет родила первого ребенка, проживая в сельской местности не менее трех лет, единовременно она получит пособие в размере 50 тыс. рублей. При рождении жительницей села до 29 лет третьего ребенка она получает 100 тыс. рублей.

Николай Богданов-Бельский. Перетягивание каната. 1939

Башкирия

В 2020 году семьи в республике могут рассчитывать на единовременное пособие при рождении первого ребенка в размере 20,1 тыс. рублей. Средства выплачиваются одному из родителей по месту работы. Неработающие мамы могут получить выплату при обращении на портал Госуслуги. По достижении ребенком возраста 1,5 лет неработающие женщины могут получать ежемесячное пособие в размере 3885 рублей за первого ребенка, 7771 рубль — за второго. На детей работающих женщин выплачивается ежемесячно 40% от заработной платы, но не более 27,9 тыс. рублей. Но это меры, предусмотренные федеральным законодательством. В случае ликвидации предприятия в период беременности или отпуска по уходу за ребенком женщине будут выплачивать по 57,5 рубля, пока ребенку не исполнится три года.

В случае, если доход семьи не превышает двукратной величины прожиточного минимума, на каждого члена семьи полагается ежемесячное пособие в размере 9789 рублей. Выплачивается по достижении ребенком возраста трех лет, однако документы нужно каждый год переоформлять.

Для многодетных семей при рождении третьего и последующих детей, где доход не превышает двукратного прожиточного минимума, на каждого члена семьи выплачивается ежемесячно по 8993 рубля до трехлетнего возраста ребенка. Семьям, где единовременно родились два или более детей на каждого из них будут выплачивать по 500 рублей в месяц только в том случае, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум на ребенка.

Малоимущим семьям с детьми до 18 лет выплачивается по 225 рублей на ребенка в месяц, одиноким матерям — по 450 рублей, в случае уклонения одного из родителей от выплаты алиментов — 337,5 рубля.

Многодетные семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на ребенка, ежемесячно могут получать 1,5 тыс. рублей на четверых детей, 2 тыс. рублей — на пять и более детей.

Малоимущие семьи, где воспитываются трое и более детей, раз в два года могут получить компенсацию на приобретение школьной формы, сумма составит около 4 тыс. рублей.

Отдельное пособие предусмотрено для жителей сельской местности при рождении каждого ребенка. По 115 рублей на первого-четвертого ребенка, по 230 рублей — на пятого и последующих детей.

Семьи военнослужащих по призыву могут получать на каждого ребенка до трех лет по 13,08 тыс. рублей ежемесячно.

Также для многодетных семей предусмотрено снижение платы за коммунальные услуги, детский сад. Семьям, где родился третий и более ребенок, выдадут 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

Константин Маковский. Дети, играющие в мастерской. 1880-е

Марий Эл

В Марий Эл в связи с более низким уровнем установленного прожиточного минимума размер пособий несколько ниже, чем в крупных регионах. Так, единовременная выплата на рождение первого ребенка в республике составляет чуть более 18 тыс. рублей. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — 3375 рублей для первого ребенка, 6751 рубль — для второго и последующих детей.

Все семьи могут получать ежемесячное пособие на ребенка в размере 188 рублей, одинокие матери — 376 рублей, дети военнослужащих по призыву — 282 рубля. Размер пособия по беременности и родам, выплачиваемого женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации составит 3150 рублей за весь период — 140 дней.

На четвертого и последующих детей в республике выплачивается региональный материнский капитал в размере 60 131 рубль. Неработающим родителям при уходе за двумя и более детьми-инвалидами платят ежемесячно 603 рубля.

При применении критерия нуждаемости в регионе предусмотрена компенсация родительской платы за детский сад: 20% на одного ребенка, 50% — на второго ребенка, 70% — на третьего.

При доходе ниже 18 тыс. рублей на человека матери, воспитавшие пять и более детей, получают ежемесячную денежную выплату, компенсирующую расходы на коммунальные услуги, в размере 462 рублей, которая увеличивается в случае пользования стационарным телефоном на 145 рублей, радио — на 33 рубля, коллективной антенной — на 21 рубль.

Матери, родившие и воспитавшие 5 и более детей, многодетные семьи с тремя и более детьми, проживающие в домах без центрального отопления, ежемесячно получают компенсацию на приобретение твердого топлива (дрова) 166 рублей.

Матери, у которых пять и более детей, и многодетные семьи с тремя и более детьми получают компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере до 50% платы.

Для детей из многодетных семей предусмотрена ежемесячная выплата пособия на проезд: 340 рублей — для школьников, 450 рублей — для студентов.

Николай Овчинников. Первенец. 1963

Мордовия

В Мордовии семьям, где рождаются третий и последующие дети, выплачивается региональный материнский капитал. Так, за третьего ребенка сумма выплат составит 125,27 тыс. рублей, за четвертого — 150,324 тыс. рублей, за пятого — 187,906 тыс. рублей.

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в Мордовии составляет 6,7 тыс. рублей, эта сумма выплачивается в связи с материнством, на случай временной нетрудоспособности, матерям-военнослужащим по контракту, матерям и отцам, обучающимся по очной форме, женщинам, уволенным в период беременности. В Саранске при рождении первого ребенка выплачивается единовременная материальная помощь в размере 1 тыс. рублей, при рождении второго — 2 тыс. рублей и так далее.

Малоимущие семьи по достижении ребенком возраста трех лет могут получать ежемесячно 9,101 тыс. рублей на третьего ребенка. Ежемесячное пособие родителям тройни без учета нуждаемости составляет 124 рубля. Для малоимущих семей предусмотрена субсидия на покупку специальных молочных продуктов для детей в возрасте до 1,5 лет в размере 282 рубля. 144 рубля предусмотрено для компенсации оплаты проезда многодетным семьям.

Многодетным семьям положена субсидия на покупку лекарств на каждого ребенка до шести лет, ежемесячная сумма составляет 189 рублей.

Сумма ежемесячного пособия на каждого ребенка в многодетным и малоимущих семьях, семьях военнослужащих и многодетных неполных семьях составляет 120−180 рублей.

Ежемесячно 9,101 тыс. рублей могут получать семьи, где один из родителей обучается по очной форме. Неполные семьи, многодетные и малоимущие семьи, а также те, где есть родители-инвалиды, получают ежегодно 1 тыс. рублей на подготовку ребенка к школе.

Для многодетных семей также предусмотрена компенсация на проезд, 30% оплаты коммунальных услуг, а также родительской платы за детский сад. Кроме того, можно получить единовременную социальную выплату на покупку или строительство жилья, ее объем устанавливается в индивидуальном порядке.

В Саранске многодетным семьям, которые проживают в домах без централизованного горячего водоснабжения, компенсируют 50% расходов на услуги бань.

В республике многодетные семьи награждают Почетным дипломом главы Мордовия «За заслуги в воспитании детей», при этом выплачивается премия в размере 20 тыс. рублей. Многодетные матери, награждённые дипломом I, II и III степени также получают премию в размере 20−30 тыс. рублей.

Николай Богданов-Бельский. Дети за пианино. 1918

Удмуртия

В Удмуртии за счет регионального бюджета беременным безработным женщинам выплачивается единовременное пособие в размере 7532 рубля. Сумма ежемесячного пособия на ребенка для родителей составит 214 рублей, для одинокой матери или супруги военнослужащего п призыву — 428 рублей, при уклонении одного из родителей от уплаты алиментов — 321 рубль. При рождении в семье третьего ребенка ежемесячное пособие составляет от 5 тыс. до 9,9 тыс. рублей в зависимости от даты рождения. Единовременное вознаграждение материям при получении знака отличия «Материнская слава» и «Родительская слава» составит 20 тыс. рублей.

Студенческие семьи могут рассчитывать на единовременную материальную помощь в размере 100 тыс. рублей. Малоимущие и многодетные семьи получают ежегодно пособие в размере 3,4 тыс. рублей на приобретение одежды и обуви для подготовки детей к школе.

В республике при рождении в семье троих и более детей выплачивается ежегодное единовременное пособие в размере 20 тыс. рублей, пока тройняшкам не исполнится пять лет.

Также многодетным семьям Удмуртии предусмотрены различные льготы. Так, детям из таких семей раз в месяц предоставляется возможность бесплатно посетить выставку и государственный музей. Многодетные семьи могут взять целевой жилищный заем и социальную выплату на погашение части основного долга по указанным займам. Предоставляется субсидия на приобретение жилого помещения многодетной семье, в которой одновременно родились трое и более детей, нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Также многодетные семьи могут получить 30%-ную скидку на оплату услуг ЖКХ, но только в пределах республиканского стандарта социальной нормы площади жилого помещения на 1 человека — 18 кв. метров. Многодетным семьям предоставляются бесплатные земельные участки, а также компенсация процентной ставки по кредитным договорам о предоставлении денежных средств на строительство или приобретение жилья в новостройках. Детям из многодетных семей в школах один раз в день предоставляется бесплатное питание. С января 2020 года такие семьи получают скидку на уплату транспортного налога в размере 50%, если мощность автомобиля не превышает 150 лошадиных сил.

Многодетным семьям с подушевым доходом не выше прожиточного минимума предусмотрена бесплатная выдача лекарств по рецептам, пока детям не исполнится 6,5 года. Также выдаются бесплатные проездные билеты на проезд в городком транспорте и в автобусах пригородного сообщения для школьников и студентов, которые проживают в таких семьях. Многодетные семьи с доходом не выше прожиточного минимума на человека получают скидку в размере 50% от суммы родительской платы за детский сад. В случае признания семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий предоставляется безвозмездная субсидия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилья.

Николай Шеберстов. Первое сентября. 1953

Чувашия

В Чувашии работает программа регионального материнского капитала, для семей, где родился третий ребенок, но семья является нуждающейся. Сумма выплаты составляет 100 тыс. рублей, если средствами распорядились до 31 декабря 2019 года, и 150 тыс. рублей, если распоряжение выплатой не осуществлено. В целом система мер поддержки семей с детьми в Чувашии включает 38 видов пособий и компенсаций. Причем выплаты предусмотрены не только малоимущим, но и семьям с нормальным достатком. От уровня среднедушевых доходов семьи и количества детей, а также их возраста зависит сумма всех пособий.

С 2018 года семьи республики с невысоким доходом, в которых родился второй ребенок, могут получать выплаты из средств материнского капитала ежемесячно. В прошлом году объем такой выплаты составлял 8,93 тыс. рублей при среднедушевом доходе семьи не выше 13,8 тыс. рублей. В случае, если доход семьи не превышает двукратный прожиточный минимум (10,134 тыс. рублей x2), при рождении третьего ребенка и до момента, пока ему не исполнится трех лет ежемесячно выплачивается 9,851 тыс. рублей.

Семьи, доход которых на каждого не превышает региональный прожиточный минимум, ежемесячно получают пособие на ребенка до его 18 лет. Так, одинокие матери с одним ребенком получают ежемесячно 1191 рубль до двух лет, а с двух до 18 лет — 365 рублей. На детей военнослужащих по призыву, а также в семьях, где один из родителей уклоняется от уплаты алиментов до двух лет выплачивают по 1097 рублей ежемесячно, с двух до 18 лет — по 275 рублей. Если доход каждого члена семьи превышает прожиточный минимум на ребенка из неполной и полной семьи до двух лет платят по 365 рублей ежемесячно, с двух до 18 лет выплаты не предусмотрены.

При наличии двух детей до двух лет выплата увеличивается для одиноких матерей до 1281 рубля, для детей военнослужащих — до 1169 рублей, родители с доходом выше прожиточного минимума получают ежемесячно по 365 рублей. На двоих детей в возрасте от двух до 18 лет одиноким матерям выплачивается по 458 рублей, семьям военнослужащих — по 353 рубля.

Неполные семьи, в которых родились трое детей, вне зависимости от достатка получают до двух лет ребенка по 858 рублей, полные — по 458 рублей. С двух до семи лет семьям выплачивают по 492 и 92 рубля соответственно, с семи до 18 лет — по 1040 и 2020 рубля. Малоимущие матери одиночки с тремя детьми могут рассчитывать до двух лет на 1827 рублей ежемесячно, с двух до семи лет — на 1004 рубля, с семи до 18 лет — 1551 рубль. Для семей военнослужащих предусмотрено на детей до двух лет по 1301 рублю, с двух до семи лет — по 475 рублей, с семи до 18 лет — по 587 рублей.

Если в семье четверо и более детей, при доходе выше прожиточного минимума полные и неполные семьи до двух лет получают по 858 рублей, с двух до семи лет — 492 рубля, с семи до 18 лет — по 1040 рублей. Малоимущие семьи, где воспитываются четверо и более детей, получают ежемесячно до двух лет по 1570 рублей, с двух до семи лет — по 746 рублей, с семи до 18 лет — по 1297 рублей. Малоимущие одинокие матери получают выплаты до двух лет в размере 1827 рублей, с двух до семи лет — 1004 рубля, с семи до 18 лет — 1551 рубль. Семьи военнослужащих с четырьмя детьми до двух могут рассчитывать на 1699 рублей ежемесячно, с двух до семи лет — 877 рублей, с семи до 18 лет — 1424 рубля.

Беременным и кормящим женщинам, а также на детей в возрасте от двух до трех лет в Чувашии выплачиваются средства на питание в размере 100 и 70 рублей соответственно. Средства начисляются по заключению врачей гражданам, доход семей которых не превышает прожиточный минимум на каждого.

При усыновлении ребенка в Чувашии жителям республики выплачивается единовременное пособие в размере 300 тыс. рублей, в случае усыновления ребенка-инвалида — 375 тыс. рублей. Родителям, которые воспитывают приёмных детей, выплачивается вознаграждение: за одного-двух детей — 3295 рублей, за воспитание трех и более детей — 4680 рублей.

Многодетным семьям, где воспитываются трое и более детей, предоставляются земельные участки для строительства дома, дачи или для подсобного хозяйства. Многодетным семьям, воспитывающим пять и более детей, по договору социального найма предоставляется жилье. Дети из таких семей могут раз в месяц бесплатно посещать спортивные сооружения.

Малоимущим семьям предоставляется компенсация расходов на родительскую плату за детский сад: 20% на одного ребенка, 50% — на второго, 70% — на третьего и последующих детей. Дети-инвалиды и дети-сироты могут посещать детский сад бесплатно. Семьи с пятью детьми и более могут получать бесплатные путевки в загородные оздоровительные лагеря. 20% путевки один раз в год компенсируют семьям, где доход на каждого не превышает 1,5 прожиточных минимума.

Дети-инвалиды освобождаются от уплаты транспортного налога, если стоимость автомобиля не превышает 3 млн рублей.

Все несовершеннолетние жители республики могут раз в месяц бесплатно посещать один из государственных музеев. Многодетные семьи с тремя и более детьми также обладаю таким правом.

Василий Перов. Спящие дети. 1870

Нижегородская область

В Нижегородской области, как и во всех регионах России, семьям с детьми предоставляются не только федеральные, но и региональные меры поддержки. Причем ряду категорий жителей пособия начинают выплачивать еще на этапе до рождения ребенка. Так, при среднедушевом доходе семьи ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, беременная женщина может получить пособие на питание в размере 600 рублей в месяц. Объем регионального единовременного пособия при рождении первого и второго ребенка составляет 8 тыс. рублей, третьего и последующих — 10 тыс. рублей. При рождении одновременно двух и более детей на каждого ребенка единовременно выплачивается по 3 тыс. рублей. Студенческие семьи при рождении ребенка получают единовременно 3 тыс. рублей.

Размер регионального материнского капитала при рождении или усыновлении второго ребенка составляет 25 тыс. рублей на детей, рожденных до 31 декабря 2016 года, 100 тыс. рублей — на детей, родившихся с 2017 года по 31 декабря 2021 года.

С рождения и по достижении ребенком 16 лет ежемесячно одному из родителей выплачивается 100 рублей каждый месяц, одиноким матерям платят по 200 рублей в месяц, на детей военнослужащих по призыву выплачивают по 150 рублей. Ежемесячное пособие на ребенка-инвалида из многодетной семьи и на ребенка-инвалида одинокой матери выплачивается в размере 1 тыс. рублей. Родители с детьми в возрасте 1−2 лет и при доходе семьи не выше двух прожиточных минимумом бесплатно получают молочные продукты.

Ежемесячное пособие на третьего и последующих детей выплачивается по достижении трехлетнего возраста в размере 9,355 тыс. рублей. Плюсом многодетные одинокие матери с четверыми и более детьми получают по 50 рублей в месяц на каждого ребенка до совершеннолетия. В области насчитывается около 26 тыс. многодетных семей. На детей учащихся образовательных учреждений из малоимущих, а также многодетных семей полагаются выплаты на питание в размере 824 рубля ежемесячно. Также и малоимущим, и многодетным предоставляются разовые выплаты на подготовку ребенка к школе — 914 рублей. Первоклассникам Нижнего Новгорода из малообеспеченных семей на подготовку ребенка к школе выплачивается единовременно 1,5 тыс. рублей.

Дети из многодетных семей, обучающиеся в учреждениях Нижегородской области, также могут получать выплаты на бесплатный проезд — 615 рублей в месяц.

На детей многодетных и одиноких матерей (отцов) из малообеспеченных семей выплачивается ежеквартальное пособие в размере 300 рублей на каждого ребенка, пока детям не исполнится 18 лет.

Многодетные семьи, где воспитываются пятеро и более детей, ежеквартально могут получать 1,5 тыс. рублей на семью.

При среднедушевом доходе семьи ниже 50% от прожиточного минимума семьи могут получить 50%-ную скидку на родительскую плату за детский сад.

Многодетные семьи имеют право получить земельный участок, с марта этого года семьям предоставляется возможность вместо земли получить жилищный сертификат номиналом 470 тыс. рублей, которым можно частично оплатить ипотеку, строительство собственного дома или покупку жилья по договору долевого участия.

Фёдор Решетников. Опять двойка. 1952

Самарская область

В регионе сумма ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет составляет от 200 до 660 рублей, но только для тех семей, где среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума. Семьи со среднедушевым доходом не выше прожиточного минимума могут получить пособие на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в размере 1 тыс. рублей. Студенческие семьи, где оба родителя, или единственный родитель обучается по очной форме, ежемесячно могут получать на ребенка по 3 тыс. рублей.

На второго ребенка, если он не ходит в детский сад в возрасте от 1,5 до 3 лет, семьи со среднедушевым доходом не выше прожиточного минимума могут получать по 1,5 рублей в месяц.

При рождении третьего ребенка в регионе выплачивается областной материнский капитал в размере 100 тыс. рублей. Также ежемесячно при рождении третьего ребенка выплачивается пособие в размере 10,868 тыс. рублей, но только семьям со среднедушевым доходом, не превышающим средний показатель по региону. Эти семьи могут получать пособие на ребенка, не посещающего детсад, в возрасте от 1,5 до 3 лет в размере 2 тыс. рублей ежемесячно.

Семьям с тремя и более детьми предоставляется компенсации 50% расходов на оплату коммунальных услуг и капремонта без учета критериев нуждаемости. Для школьников из многодетных семей предусмотрена ежемесячная компенсация расходов на проезд в размере 100 рублей.

Кроме того, в Самарской области при рождении двойни выплачивается единовременное пособие в размере 50 тыс. рублей. Если рождается одновременно три и более ребенка объем пособия составит 350 тыс. рублей. Никаких дополнительных условий не оговаривается.

Малоимущие семьи, одинокие матери и отцы, опекуны, родители-инвалиды ежегодно могут получать пособие на подготовку ребенка к школе в размере до 1 тыс. рублей. Семьи, где воспитывается четверо и более детей, а также одинокие отцы с троими детьми и матери, воспитывающие двоих и более детей получают пособие к Пасхе — 1,5 тыс. рублей.

Семьи, где одновременно родились четверо детей, могут получать ежемесячное пособие в размере 20 тыс. рублей. Семьям, где воспитываются дети-инвалиды, предоставляется ежемесячная доплата в размере 1 тыс. рублей.

Для семей, где среднедушевой доход не превышает 1,5 региональных прожиточных минимума, на одного ребенка предоставляется 20%-ная скидка на родительскую плату за детский сад. На второго ребенка сумма выплаты составит 50%, на третьего — 70%.

Семьи с подушевым доходом не выше прожиточного минимума получают ежемесячное пособие на питание школьника — 350 рублей, 700 рублей — в многодетных семьях.

Илларион Прянишников. Дети на плетне. («Воробьи»). 1883

Кировская область

В регионе, помимо традиционных федеральных выплат, предусмотрено ежемесячное пособие на ребенка в возрасте 3−4 лет, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума (16,581 тыс. рублей в 2020 году). Сумма пособия составит 2 тыс. рублей. Аналогичное пособие выплачивается и усыновителям. Кировские семьи, где воспитывается ребенок-инвалид могут получить ипотеку с государственной поддержкой. Ставка кредита в этом случае составит не более 6%, остальную часть сверх этого показателя погашает государство.

В случае, если доход семьи не будет превышать 21 тыс. на человека, на второго ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, который не посещает детский сад будет выплачиваться ежемесячно 5 тыс. рублей.

При рождении третьего ребенка семьи с доходом не выше 21 тыс. рублей на каждого и при отсутствии судимости за умышленное преступление в отношении своего или усыновленного ребенка будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 10,461 тыс. рублей по достижении ребенком трехлетнего возраста.

Также на третьего ребенка в Кировской области выплачивается региональный материнский капитал в размере 75 тыс. рублей. Также есть пособие «региональный семейный капитал». Единовременно выплачивается 50 тыс. рублей, которые семья может потратить на любые цели. Или можно получить 100 тыс. рублей на выплату ипотеки.

Многодетным семьям предоставляются бесплатные земельные участки для строительства дома, дачи или организации подсобного хозяйства. Также предусмотрено предоставление древесины для строительства дома в объеме до 300 кубометров.

Молодые семьи, где возраст родителей не превышает 35 лет, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, могут получить социальную выплату на покупку жилья в размере до 600 тыс. рублей. При этом семья должна быть в состоянии оплатить оставшуюся часть покупки самостоятельно.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Ульяновская область

При рождении первого ребенка в регионе выплачивается дополнительно к федеральному единовременному пособию региональное в размере 1,1 тыс. рублей. В области действует именной капитал «Семья». При рождении второго ребенка семьи могут получить 50 тыс. рублей, 100 тыс. рублей — при рождении третьего и последующих детей.

При рождении третьего ребенка ульяновские семьи, где доход не каждого не превышает величину среднедушевого дохода населения региона, могут получить ежемесячную выплату на ребенка в возрасте до трех лет в размере детского прожиточного минимума — 10,917 тыс. рублей.

При многоплодных родах областные семьи получают единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Также предоставляется право внеочередного приема врачами, ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, который не ходит в детский сад в размере средней родительской платы за дошкольное учреждение. Аналогичная мера поддержки предусмотрена для одиноких матерей или отцов, а также студенческих семей. По достижении детьми трехлетнего возраста такие семьи сопровождает социальный работник. При рождении детей в результате многоплодных родов семьи могут получить единовременную социальную выплата на приобретение жилья. Сумма выплаты рассчитывается при умножении средней рыночной стоимости одного квадратного метра и 18 квадратных метров на каждого ребенка. При этом хотя бы один из родителей должен стоять на учете как нуждающийся в улучшении жилищных условий.

Семьи, которые воспитывают ребенка-инвалида, а среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум, ежемесячно могут получать по 300 рублей до тех пор, пока ребенку не исполнится 16 лет. Каждые два года выплату нужно переоформлять. На этих же условиях семьи получают компенсацию на оплату услуг ЖКХ, а также при отсутствии центрального отопления на оплату топлива. Компенсация не должна превышать 50% расходов.

Студенческие семьи получают ежемесячную выплату в размере 1 тыс. рублей, пока один из родителей не окончит образование по очной форме. Также студенты-родители могут рассчитывать на единовременную социальную выплату в размере 50 тыс. рублей, которую можно направить на жилье. Кроме того, ежемесячно один из родителей в студенческой семье может получать стипендию от губернатора в размере 3 тыс. рублей.

Многодетные семьи при рождении четвертого и последующих детей могут получить единовременную социальную выплату на жилье в размере до 1 млн рублей.

Многодетные семьи в Ульяновской области также могут рассчитывать на компенсацию 50% фактических расходов на оплату коммунальных услуг, если в семье трое детей, 60% — четверо детей, 75% — пятеро детей и 100% — шестеро детей. Семьям с печным отоплением в аналогичных размерах предоставляется компенсация расходов по оплате и доставке топлива.

Также для многодетных семей предусмотрено бесплатное посещение один раз в месяц учреждений культуры, а также физкультуры и спорта. Если семья малообеспеченная в месяц на каждого ребенка выплачивается по 160 рублей. Ежегодно можно получить выплату в размере 2 тыс. рублей на каждого ребенка для подготовки к школе. Малообеспеченные многодетные семьи получают по 150 рублей на питание каждого школьника. При наличии медицинских показаний такие семьи обеспечиваются раз в год витаминами для детей в возрасте до 18 лет. Раз в два года многодетные могут получить компенсацию расходов совместного отдыха, сумма составит не более 5 тыс. рублей на каждого члена семьи.

Семьям, где воспитывается 10 и более детей, в собственность предоставляется автомобиль, оборудованный для перевозки не менее 12 человек.

Юрий Кугач. В семье. Первые шаги

Пензенская область

В Пензенской области объем ежемесячного пособия для семей с доходом на каждого ниже величины прожиточного минимума на каждого ребенка ежемесячно выплачивается 316 рублей, семьям военнослужащих по призыву — 474 рубля, одиноким матерям и семьям, где один из родителей уклоняется от выплаты алиментов, — 632 рубля.

В случае, если в семье трое и более детей, ежегодно до 6 лет ребенка пособие составит 610 рублей, с 6 лет до окончания учебного заведения — 290 рублей в месяц.

Вне зависимости от дохода семьи по 580 рублей ежемесячно выплаты на питание получают беременные и кормящие женщины, а также дети в возрасте до трех лет. На третьего и последующих детей в возрасте от 1 года до 16 лет выплачивается ежемесячное пособие в размере 560 рублей.

При рождении и усыновлении одновременно двух и более детей на каждого ребенка выплачивается единовременное пособие в размере 40 тыс. рублей. В семьях, где родился третий и более ребенок, а доход не превышает 21,8 тыс. рублей на каждого с рождения до трех лет выплачивается по 9,817 рубля ежемесячно.

Для семей, проживающих в Пензе, где родился третий и последующий дети, предусмотрена единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей, такие семьи также получают компенсацию на оплату услуг ЖКХ — 500 рублей в месяц. Дети первого и второго года жизни из малообеспеченных и многодетных семей, которые живут в Пензе, получают продукты детского питания. Также многодетные семьи могут рассчитывать на 50%-ное снижение родительской платы за детский сад, льготное питание в общеобразовательной организации — один завтрак или один обед в день, неограниченное количество поездок при активации «Льготной транспортной карты жителя города Пензы» на сумму 280 рублей. Также предусмотрена социальная выплата на жилье для молодых семей (возраст супругов до 35 лет). Семьи без детей могут получить до 30% расчетной стоимости жилья, с одним ребенком — до 35%. Сумма выплаты для семьи из четырех-семи человек составит от 681,6 тыс. рублей до 1,192 млн рублей. Многодетным семьям предоставляется компенсация на приобретение жилья по договору социального найма в размере до 500 тыс. рублей. Многодетные семьи могут получить земельные участки.

Аркадий Пластов. Мама. 1964

Саратовская область

В области, как и во всех субъектах РФ, для семей, доход которых на каждого не превышает областного прожиточного минимума установлены ежемесячные пособия на детей до 18 лет. Так, для всех малоимущих семей объем пособия составляет 463,42 рубля, для детей военнослужащих по призыву и семей, где один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, а также многодетных матерей и отцов — 695,13 рубля. Матери-одиночки получают по 926,84 рубля в месяц.

При рождении третьего ребенка выплачивается региональный материнский капитал в размере 111,730 тыс. рублей. Семьи, в которых родился третий ребенок, а доход на каждого не превышает 22,7 тыс. рублей, могут ежемесячно до момента, пока ребенку не исполнилось три года получать по 10,056 тыс. рублей. На третьего и каждого последующего ребенка саратовские родители также могут получить единовременно 2,651 тыс. рублей.

Малоимущие и многодетные семьи ежегодно получают 1,325 рубля для подготовки ребенка к школе. Также такие семьи могут получать по 1,237 рубля на ребенка, который занимается в физкультурно-спортивном сооружении. Ежемесячно многодетные могут получить по 159 рублей на посещение театров. Многодетным семьям предоставляется компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, а при отсутствии центрального отопления — топлива: для семей с тремя детьми — 30%, на каждого последующего ребенка сумма компенсации повышается на 5%, но не может превышать полного объема расходов. Семьи, где воспитываются дети-инвалиды получают компенсацию в размере 50%. Многодетным семьям с семью и более детьми бесплатно выделяется микроавтобус. Детям-инвалидам предоставляется право бесплатного проезда в городском общественном транспорте.

Валентина Агабабаева-Шебашева. Дома (фрагмент). 1955

А точно поможет?

Практически во всех регионах Поволжья крупные выплаты при рождении детей незначительно отличаются, и в основном они выплачиваются согласно букве федерального законодательства. Региональные меры поддержки семей с детьми не такие масштабные, требуют сбора кучи бумажек, часто ежегодного переоформления. Причем даже в крупных регионах, которые не считаются дотационными, к примеру, в Татарии, добавляются новые параметры для получателей пособий, которые сократят численность семей, рассчитывающих на поддержку республики. Программа регионального материнского капитала также действует далеко не везде и положена где-то семьям уже с момента появления второго ребенка, где-то — только когда родится четвертый, а где-то на региональный материнский капитал могут рассчитывать только малоимущие.

При этом до сих пор сохранились пособия по 50−100 рублей, такая поддержка может вызвать только недоумение.

Информационное обеспечение мер социальной поддержки в регионах также организовано по-разному. Где-то родители могут сразу скачать брошюру, в которой указаны все действующие в регионе пособия, выплаты и компенсации, подробно рассказано, как их получить и на какой срок они рассчитаны. В ряде регионов каждое пособие приходится буквально разыскивать, если не знаешь, что тебе положено — не найдешь.

В регионах нет единой системы определения нуждаемости, в одном регионе в качестве ценза указан прожиточный минимум, в другом — среднедушевой доход населения. Понятно, что в первом случаев сумма выплат, которые основаны на этом показателе, будет значительно ниже. Практически везде региональные меры поддержки рассчитаны на граждан, которые постоянно проживают в определенном регионе, уехал — и региональное пособие или выплату уже не получишь. Любопытен также критерий в виде судимости, каким образом он мешает обеспечить своему ребёнку нормальное существование.

Власти регулярно рапортуют, что бюджеты имеют социальную направленность, однако при подробном рассмотрении этих «направлений» на поверхности оказываются копеечные выплаты, которые еще нужно суметь получить.

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