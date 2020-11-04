Лондон, , 19:01 — REGNUM Мировые цены на нефть растут после американских выборов, марка Brent в ходе торгов 4 ноября уже приблизилась к $41 за баррель.

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К настоящему моменту январские фьючерсы Brent подорожали на $1,26 (3,17%), до $40,97 за баррель. Марка находится вблизи максимума сессии.

Декабрьские фьючерсы WTI выросли в цене на $1,16 (3,08%), до $38,82 за баррель. Максимум WTI пока составляет $38,84 за баррель.

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