Москва, , 17:26 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно указу, это необходимо сделать с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов и других экосистем при устойчивом и сбалансированном социально-экономическом развитии страны.

Кроме того, российский лидер поручил разработать Стратегию социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года и утвердить её.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение Рамочной конвенции ООН об изменении климата, называемое Парижским, призвано регулировать меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере земли с 2020 года.

Соглашение было подписано в апреле 2016 года. Россия подписала его, но на тот момент не ратифицировала. Согласно этому документу, Россия должна достичь к 2030 году выбросов парниковых газов не более 70% от уровня 1990 года. В сентябре прошлого года Россия приняла соглашение.

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