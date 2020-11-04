Варшава, , 15:57 — REGNUM В Варшаве таксисты провели акцию протеста с требованием включения их отрасли в антикризисный щит. Представители протестующих подали петицию со своими требованиями в канцелярию премьер-министра. Об этом передает Dziennik.

На территории Национального стадиона в Варшаве собрались более 150 таксистов из различных компаний, которые повесили на свои автомобили белые и красные флаги. Затем они с флагами отправились в канцелярию премьер-министра, чтобы передать туда текст своей петиции.

«Мы просим нас добавить нас в антикризисный щит. Речь идет об освобождении от взносов на социальное страхование, о финансовой поддержке, например, в виде ссуды в размере 5 тысяч злотых (1 280 долларов США), а также о компенсации затрат на парковку», — сообщила Агата Каминьская, представитель протестующих, вице-президент профсоюза «Варшавский таксист».

Напомним, ранее правительство Польши утвердило план помощи отраслям, наиболее пострадавшим вследствие пандемии коронавируса. Речь идет в первую очередь об общепите и спортивных центрах — из-за пандемии значительно снизилось количество их посетителей. Таксисты указывают, что количество пассажиров также значительно сократилось, вследствие чего они понесли убытки.