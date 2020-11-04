Алма-Ата, Казахстан, , 15:54 — REGNUM В городе Алма-Ата более, чем на 28,4 млн тенге (порядка 5 млн 242 тыс. рублей) были оштрафованы аптеки за превышение цен, сообщает 4 ноября информационное агентство Казинформ со ссылкой на заместителя руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алма-Аты Мурата Мухамедярова.

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С середины июля до конца сентября текущего года в городских аптеках сотрудники правоохранительных органов вместе с сотрудниками департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг проверили аптеки на предмет превышения цен на лекарственные препараты.

«Департаментом было наложено 156 штрафов на общую сумму 28 миллионов 418 тысяч тенге по нарушению правил и превышению цен», — заявил Мухамедяров.

Кроме того четырнадцать штрафов на сумму 305 580 тенге было наложено по случаям незаконной фармацевтической деятельности (без разрешительных документов).

По словам Мухамедярова, проверки аптек продолжаются. За последний месяц поступило сообщение об одном случае превышения цен на лекарственные препараты.

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