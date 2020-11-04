Абу-Даби, , 13:16 — REGNUM Государственная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Flydubai объявила, что с конца месяца начнет предлагать рейсы в Тель-Авив. Об этом сообщает Times of Israel 4 ноября.

Авиакомпания сообщает, что билеты на рейсы с 26 ноября поступят в продажу, и что рейсы между Тель-Авивом и Дубаем будут проходить дважды в день. Пассажиры смогут использовать маршруты не только для посещения ОАЭ, но и для промежуточных остановок.

«В соответствии с недавним двусторонним соглашением начало регулярных рейсов будет способствовать экономическому развитию и создаст дополнительные возможности для инвестиций в погоне за нашими общими интересами и ценностями, — говорит генеральный директор авиакомпании Гайт Аль-Гайт. — С началом обслуживания появится возможность увеличить доступность до ОАЭ».

За некоторыми исключениями, неизраильским гражданам в настоящее время не разрешается въезжать в Израиль в соответствии с ограничениями из-за коронавируса. Объединенные Арабские Эмираты классифицируются как «зеленая» страна в соответствии с правилами израильского министерства здравоохранения, а это означает, что путешественники, возвращающиеся в Израиль, не обязаны проходить карантин.