Гонконг, Китай, , 06:02 — REGNUM Торги на Гонконгской фондовой бирже 4 ноября, которые открылись некоторым снижением котировок, переменили тренд в сторону роста. По данным площадки, индекс Hang Seng поднялся на 121 пункт (0,49%), до значения 25 061, преодолев психологическую отметку в 25 000.

Немного выправились, но по-прежнему в отрицательной зоне торгуются акции компании Alibaba — немного выше 279 гонконгских долларов. После того как на старте они рухнули на 9,27%, в настоящее время они уменьшили падение до 6,87%.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США в ходе торгов 2 ноября показали уверенный рост и закрылись в плюсе в ожидании окончания предвыборной неопределённости.

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