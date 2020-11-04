Эр-Рияд, , 03:53 — REGNUM Саудовская Аравия и ряд других стран в организации экспортёров нефти (ОПЕК) предлагают дополнительно сократить добычу углеводородов в связи с распространением коронавируса и введением ограничений в европейских странах, пишет 3 ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Необходимость нового сокращения они объяснили падением спроса на нефть.

3 ноября министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Абдельмаджид Аттар заявил, что Россия, Саудовская Аравия и Ирак предложили другим странам альянса ОПЕК+ сохранить текущий уровень сокращения добычи нефти на первые месяцы 2021 года, то есть не поднимать добычу на 1,9 млн б/с, как это было предусмотрено изначальным планом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года входящие в ОПЕК+ страны, включая Россию, договорились о существенном сокращении добычи нефти — на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца.

Первый этап сделки завершился в августе. До конца этого года под сокращение подпадает уже 7,7 млн баррелей в сутки. А с 1 января ограничения должны составить уже 5,8 млн баррелей в сутки.

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