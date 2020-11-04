Токио, 4 ноября 2020, 03:53 — REGNUM Торги на крупнейшей в азиатском регионе Токийской фондовой бирже (ТФБ) открылись в среду, 4 ноября, ростом основных индексов более чем на 1,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
На 03:05 мск индекс Nikkei поднялся до уровня в 23 679,19 пункта. Таким образом, совокупный индекс акций 225 ведущих японских компаний вырос по сравнению с уровнем 2 ноября на 1,65%. Напомним, что биржа в Токио 3 ноября не работала в связи с государственным праздником.
Индекс TOPIX поднялся до 1628,79 пункта — на 1,30%.
На рост биржевых индексов положительно повлияли позитивная динамика на американских торговых площадках и ожидания итогов выборов в США.
Как сообщало ИА REGNUM, торги на Гонконгской фондовой бирже 3 ноября открылись ростом котировок.
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