Ганьсу, , 20:26 — REGNUM Администрация северо-западной китайской провинции Ганьсу разработала план охраны проходящего по ее территории участка Великой Китайской стены, протяженность которой в регионе составляет 3 тыс. 645 км. Об этом 3 ноября сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление главы провинциального управления по охране культурного наследия Ма Юйпин.

Сообщается, что будет создан национальный культурный парк; на реализацию связанных с этим проектов за последние годы из регионального бюджета уже выделены более 600 млн юаней (около 90 млн долларов). Благодаря этим вложениям, удалось произвести ремонт ряда участков стены и создать на ней дренажную систему.

Ожидается, что на территории провинции Ганьсу участок национального парка будет поделен на сегменты, повествующими о древних строительных технологиях, развитии шелкового пути, а также культурные и исторические аспекты, связанные с ролью сооружения в истории Поднебесной.