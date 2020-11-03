Пекин, , 20:23 — REGNUM В Китае опубликована разъяснительная речь лидера страны Си Цзиньпина о рекомендациях ЦК КПК по 14-му пятилетнему плану социально-экономического развития страны на 2021−2025 годы. Об этом 3 ноября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что основная задача — построение общества среднего достатка — будет достигнута в ранее обозначенные сроки.

Подчеркнув, что об этом будет объявлено к столетию основания КПК в 2021 году, после всесторонней оценки проведенной работы, Си Цзиньпин, что в текущем году ВВП Китая превысит отметку в 100 трлн юаней; существенно повысится уровень жизни населения. Партия, провозгласил лидер, выполнила торжественное обещание, которое она дала народу.