Шанхай, Китай, , 20:20 — REGNUM 5 ноября в Шанхае ожидается открытие третьей Китайской международной импортной выставки CIIE (China International Import Expo), рассчитанной по срокам на пять дней, до 10 ноября. Об этом 3 ноября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что в церемонии открытия примет участие и выступит с программной речью партийно-государственный лидер страны Си Цзиньпин.

Ожидается, что в нынешней CIIE примут участие около пятисот лидеров различных отраслей промышленности из разных стран, в том числе примерно 50 компаний из рейтинга Fortune. Подчеркивается, что это свидетельствует о высоком доверии иностранных партнеров к курсу дальнейшей открытости Китая и его интеграции в мировую экономику.

В форуме ожидается участие 2,6 тыс. корпоративных и более 400 тыс. индивидуальных участников, которым будет предоставлена возможности ознакомиться с положением дел и перспективами развития экономики КНР в условиях преодоления последствий пандемии коронавируса.