Курган, , 19:59 — REGNUM В Курган пришли восемь отработавших в Москве автобусов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации столицы Зауралья.

Мэр Кургана Андрей Потапов сообщил, что в рамках заключенного соглашения с правительством Москвы в город будет безвозмездно поставлено 20 автобусов марки «ЛиАЗ». В каждом из них 21 сидячее место, полная вместимость автобуса — 121 человек.

Техническое состояние прибывших «ЛиАЗов» специалисты оценивают как работоспособное, но они требуют вложений, так как по 6−7 лет курсировали по Москве, отметил глава Кургана.

Отмечается, что муниципального транспорта в столице Зауралья нет. Поэтому «московские» автобусы будут переданы в арендное пользование перевозчикам. Уже объявлен аукцион на право аренды.