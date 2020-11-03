Москва, , 19:45 — REGNUM Несмотря на проблемы с доходной частью проекта федерального бюджета на 2021−2023 годы, все социальные обязательства будут выполнены благодаря созданным резервам, это бюджет социально ориентированный, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Несмотря на проблемы с доходной частью, всё то, что ранее было запланировано по оказанию мер соцподдержки, медицины, образования, вопросов, связанных с защитой человека, выплатами, — всё будет в полном объёме выполнено так же, как и ранее, когда бюджет формировался за счёт дополнительных доходов», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Шаги, предпринятые ранее президентом РФ по созданию резервов, позволяют решать все проблемы по защите человека, оказанию социальной помощи.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла проект федерального бюджета на 2021−2023 годы в первом чтении в октябре, второе чтение запланировано на ноябрь.