Подгорица, , 19:38 — REGNUM В Черногорию доставили 20 аппаратов ИВЛ на сумму 300 000 евро, которые были переданы НАТО через Целевой фонд борьбы с пандемией, сообщили TVCG в Брюсселе.

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Аппараты будут доставлены в клинический центр Подгорицы, а затем при необходимости направлены в другие больницы.

Также TVCG выявила, что НАТО передало Черногории дополнительное медицинское оборудование на сумму 500 000 евро, которое будет доставлено в ближайшее время.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг ранее объявил о пожертвовании Черногории и странам региона, а помощь в виде аппаратов ИВЛ уже доставлена в Албанию и Северную Македонию.