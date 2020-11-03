Бишкек, , 19:11 — REGNUM Налоговая служба Киргизии в октябре собрала около 7 млрд 591 млн сомов (около 7 млрд 256 млн рублей) налогов и платежей, перевыполнив план на 1 млрд 440 млн сомов (более 1 млрд 376 млн рублей) или на 23,4%.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступление налогов увеличилось более чем на 839 млн сомов (свыше 802 млн рублей).

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В целом же за 10 месяцев текущего года киргизстанским налоговикам удалось собрать более 62 млрд 646 млн сомов (более 59 млрд 879 млн рублей) налогов и платежей.

В ведомстве отмечают, что благодаря перевыполнению плана по налогам за последние пять месяцев удалось добиться сокращения отставания на 5,7 млрд сомов (5 млрд 448 млн рублей), возникшего из-за мер по борьбе с коронавирусом.

Напомним, что в марте, апреле и мае 2020 года выпадения по налогам в Киргизии достигали 6,4 млрд сомов (более 6 млрд 117 млн рублей).