Санкт-Петербург, , 19:04 — REGNUM Компания «Метрострой», которая долгие годы единолично строила петербургскую подземку, будет замещена другим предприятием. Об этом отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время визита главы государства в Северную столицу 3 ноября. Путин сам напомнил градоначальнику, что тот желал обсудить ситуацию с метро.

Метро Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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"К сожалению, сегодня «Метрострой» находится в предбанкротном состоянии. Он главный акционер, город имеет всего-навсего 25%, он практически не управляет активами, потому что большинство сегодня находится у частных лиц», — заявил Александр Беглов.

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Акции «Метростроя», в частности, принадлежат семейству Александровых, один из представителей которых, Николай Александров, проходит по уголовному делу о крупной растрате в бытность гендиректором компании.

Беглов поблагодарил лично Путина за то, что Петербургу удалось «найти решение» и взаимопонимание по этой теме с Банком ВТБ и его президентом Андреем Костиным. Теперь город вместе с банком создаст акционерное общество, при этом 65% его акций ВТБ бесплатно передаст Санкт-Петербургу.

«И мы, практически не прерывая строительства, начинаем с нового листа», — заявил Беглов.

«Очень тяжело, там большие долги, и самое страшное — обанкротить. И мы находимся в таком состоянии: и нужно банкротить, и банкротить нельзя — потому что нельзя остановить стройку. Если остановим стройку, будут очень большие потери», — добавил губернатор Петербурга.

Напомним, с 2014 года в Северной столице ввели всего пять станций метро, а все анонсируемые открытия, как правило, переносятся на несколько лет вперед.

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