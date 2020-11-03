Минск, 3 ноября 2020, 18:44 — REGNUM Проект соглашения с Соединёнными Штатами о воздушном сообщении одобрил 3 ноября белорусский президент Александр Лукашенко, сообщает БелТА.
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Этот проект межправительственного соглашения является основой для переговоров Минска и Вашингтона по теме авиасообщения. Глава Белоруссии сегодня, 3 ноября, подписал соответствующий указ.
Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии будет вести переговоры с Вашингтоном на тему авиасообщения и подписывать соответствующие договорённости.
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